تكنولوجيا: منصة إنستغرام تتيح تعديل التعليقات بعد نشرها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة إنستغرام إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل التعليقات بعد نشرها، لكن ضمن مهلة زمنية محددة تبلغ 15 دقيقة فقط. وبعد انتهاء هذه المدة، لن يتمكن المستخدم من إجراء أي تعديل على التعليق.

وتسمح الميزة بتعديل النص فقط داخل التعليق، بينما لا يمكن تغيير أي عناصر أخرى مرفقة مثل الصور. فعلى سبيل المثال، إذا احتوى التعليق على نص وصورة، فسيكون التعديل مقتصرًا على النص دون بقية المحتوى.

وفي المقابل، لا تفرض إنستغرام حدًا لعدد مرات التعديل خلال فترة الـ15 دقيقة، ما يتيح للمستخدم تعديل التعليق أكثر من مرة. ومع ذلك، ستظهر علامة Edited بجوار التعليقات المعدلة لإبلاغ الآخرين بحدوث تغيير، دون إتاحة عرض سجل التعديلات السابقة.

