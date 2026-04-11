تكنولوجيا: ميزة ذكاء اصطناعي جديدة قد تصل إلى هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشير تقرير جديد إلى نية سامسونج تقديم ميزة كشف الاحتيال Scam Detection بشكل افتراضي على هواتفها القابلة للطي القادمة، بما في ذلك Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Flip8، إضافة إلى جهاز قابل للطي آخر يُشار إليه باسم Wide Fold.

وجاءت هذه المعلومات من خلال شيفرة داخل أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Phone by Google، حيث تظهر إشارات إلى دعم الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini على الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي. وتعمل ميزة كشف الاحتيال حاليًا داخل الولايات المتحدة فقط، إلا أن سامسونج قد تسعى إلى توسيع نطاق توفرها جغرافيًا.

كما تتضمن الشيفرة عدة طرازات مختلفة يُتوقع إطلاقها في أسواق متعددة، ما يعزز احتمالية عدم حصر الميزة في الولايات المتحدة لفترة طويلة. وتدعم جوجل هذه الميزة بالفعل على أجهزة Pixel 9 وPixel 10 في عدة دول، وهو ما يدعم توجه سامسونج لاعتمادها بشكل أوسع.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي خلال شهر يوليو ضمن حدث Unpacked مخصص.

