"الأغذية العالمي" يُحذّر من أزمة غذائية متفاقمة تواجه لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن لبنان يتجه بسرعة نحو أزمة في الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما يشهده البلد لم يعد يقتصر على أزمة نزوح، بل يتطور بشكل متسارع إلى أزمة غذائية واسعة.

وأوضح البرنامج أن استمرار الحرب أدى إلى تعطّل سلاسل الإمداد، في وقت أصبحت فيه بيئة العمل الإنسانية داخل لبنان أكثر تقييدًا، ما يصعّب عملية نقل الغذاء إلى بعض المناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، أفاد تجار في لبنان بأن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية لديهم تكفي لأقل من أسبوع فقط، ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة على الأسواق المحلية، وينذر بتفاقم الأزمة في حال استمرار الظروف الراهنة دون تدخل عاجل.

المصدر : وكالات