مجلس النواب يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته الـ17 من الفصـــل التشريعـــي الاول للسنـة التشريعية الأولى في الـــدورة الانتخابية السادسة برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي".

واضاف ان "عدد الحضور: 223 نائبا".

فيما كشف مصدر نيابي للسومرية انه "سيتم انتخاب نزار اميدي لرئاسة الجمهورية في جلسة اليوم ولم يتم تكليف رئيس الوزراء".