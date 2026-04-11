انت الان تتابع خبر نزار اميدي تصدر في الاولى.. انطلاق الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت نتائج الجولة الاولى وفق ما يأتي:

المرشح نزار محمد سعيد ٢٠٨ صوت



المرشح فؤاد محمد حسين ١٦ صوتالمرشح النائب مثنى امين نادر ١٧ صوتالمرشح عبدالله محمد العلياوي ٢ صوتأوراق باطلة ٩ أصوات

وتعد عملية انتخاب رئيس الجمهورية في العراق إجراءً برلمانياً يتم وفقاً للمادة 70 من الدستور العراقي؛ فبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويحق لكل مواطن تستوفي فيه الشروط القانونية أن يرشح نفسه للمنصب.

وتسير عملية الانتخاب وفق الآلية التالية: في جولة التصويت الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي إجمالي عدد أعضاء البرلمان ليصبح رئيساً للجمهورية، أي ما يعادل 220 صوتاً من أصل 329.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية (جولة الحسم)، حيث ينحصر التنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، وفوز من يحصد الأغلبية في هذه الجولة.

عقب ذلك، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان، ويتولى خلال مدة أقصاها 15 يوماً تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.