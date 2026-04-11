انت الان تتابع خبر انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة، ان "عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت".

واضاف البيان، انه "بدأت عملية عد وفرز الاصوات".

وتعد عملية انتخاب رئيس الجمهورية في العراق إجراءً برلمانياً يتم وفقاً للمادة 70 من الدستور العراقي؛ فبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويحق لكل مواطن تستوفي فيه الشروط القانونية أن يرشح نفسه للمنصب.



وتسير عملية الانتخاب وفق الآلية التالية: في جولة التصويت الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي إجمالي عدد أعضاء البرلمان ليصبح رئيساً للجمهورية، أي ما يعادل 220 صوتاً من أصل 329.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية (جولة الحسم)، حيث ينحصر التنافس بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، وفوز من يحصد الأغلبية في هذه الجولة.

عقب ذلك، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان، ويتولى خلال مدة أقصاها 15 يوماً تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة.