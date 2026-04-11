تكنولوجيا: تسريب يكشف المواصفات الرئيسية لهاتف CMF Phone 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تسريب جديد إلى اقتراب إطلاق هاتف CMF Phone 3 Pro خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع التزام Nothing عادةً بجدول إطلاق مشابه، حيث ظهر الجيل السابق Phone 2 Pro في أواخر أبريل من العام الماضي.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن، كشفت المعلومات المسربة عن أبرز مواصفات الهاتف المرتقب.

ووفقًا للتسريب، سيتحول CMF Phone 3 Pro إلى استخدام معالج من كوالكوم هذا العام، إذ يُتوقع أن يعمل بشريحة Snapdragon 7s Gen 4 بدلًا من Dimensity 7300 Pro المستخدم في الجيل السابق. كما يُقال إن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED بدقة 2392 × 1080، مع اعتماد إطار معدني في التصميم.

ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف بطارية أكبر قليلًا تتراوح سعتها بين 5400 و5500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط. أما على صعيد الكاميرات، فتشير التسريبات إلى إعداد خلفي ثلاثي بتصميم مُعاد، دون الكشف عن تفاصيل المستشعرات حتى الآن، على أن تظهر معلومات إضافية خلال الفترة المقبلة.

المصدر