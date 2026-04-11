اخبار العالم

"اليماحي": استضافة الإمارات اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين مصدر فخر واعتزاز لكل عربي

0 نشر
0 تبليغ

"اليماحي": استضافة الإمارات اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين مصدر فخر واعتزاز لكل عربي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن فوز دولة العربية المتحدة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي إنجاز يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها الدولة على المستويين الاقتصادي والمالي، ومصدر فخر واعتزاز لكل عربي.

وأكد أن هذا الاختيار الدولي يعبّر عن ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد الإماراتي، وكفاءة سياساته المالية والنقدية، وتطور بيئته الاستثمارية، فضلاً عن نجاحه في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية. وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي رسّخت نموذجاً تنموياً متكاملاً يقوم على الابتكار والانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، مما جعل الدولة وجهة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات الاقتصادية الدولية، وعزّز من مكانتها كمركز عالمي لصناعة القرار الاقتصادي.

وأشار «اليماحي» إلى أن استضافة هذه الاجتماعات الكبرى، التي تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف دول العالم، تُمثّل منصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي حول القضايا الاقتصادية، وصياغة حلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

