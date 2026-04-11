الكرملين: زيارة مبعوث بوتين لأميركا لا تعني استئناف المحادثات مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قال الكرملين، أمس، إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار ​إلى الولايات المتحدة لا تعني استئناف المفاوضات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

وأفادت رويترز أمس ⁠الأول، نقلاً عن مصادر مطلعة على الزيارة ​أن كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، موجود ​في ‌الولايات المتحدة ويجتمع مع أعضاء ⁠في ​إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء محادثات حول اتفاق سلام والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ‌دميتري بيسكوف للصحفيين أمس، رداً على سؤال ‌حول الأمر: «كيريل دميترييف لا يتفاوض بشأن تسوية في أوكرانيا، وهذا لا يمثل استئنافاً ​للمفاوضات».

وأضاف: «يرأس كيريل دميترييف المجموعة المعنية بالقضايا الاقتصادية، ويواصل العمل ضمن هذه المجموعة».

وأعلن بوتين أمس الأول، وقفاً لإطلاق النار لمدة 32 ساعة على مدى يومين بمناسبة «عيد القيامة» الذي يحل ​غداً الأحد.

وقال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء. وقال بيسكوف، الذي ذكر أن محادثات السلام ​متوقفة بسبب ‌الأحداث في ⁠الشرق الأوسط، ‌إن «وقف إطلاق ‌النار له طابع إنساني وإن روسيا تريد اتفاق سلام حقيقياً ⁠بدلاً من مجرد وقف لإطلاق النار».

وتابع بيسكوف: «كما ​قلنا مراراً، وكما قال الرئيس بوتين، لا نريد وقفاً لإطلاق النار، نريد السلام، سلاماً دائماً».

أمنياً، نقلت وكالة ⁠«إنترفاكس للأنباء» عن ​وزارة ​الدفاع ‌الروسية ⁠أمس، قولها إنها سيطرت على ‌قريتين في شرق ‌أوكرانيا، هما «​ميروبولسك» بمنطقة سومي و«ديبروفا» بمنطقة دونيتسك.

بدورها، شنت أوكرانيا هجوماً واسعاً بالمسيرات على روسيا ليلة الخميس - الجمعة، حسبما أفادت السلطات الروسية، بعد ساعات من إعلان الجانبين عن وقف إطلاق نار مؤقت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 151 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما استهدفت الهجمات بشكل رئيس منطقتي «فولجوجراد» و«روستوف» بجنوب روسيا.

وفرضت هيئة الطيران الروسية «روسافياتسيا» قيوداً تشغيلية على أكثر من 25 مطاراً.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية «تاس» عن أندريه بوشاروف حاكم «ولجوجراد» قوله إن حريقاً اندلع في خزان نفط جراء هجوم بطائرة مسيرة في منطقة «سفيتلي يار».