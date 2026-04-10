المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة يعلن عن اتفاق وشيك لتجديد التعاقد مع شركة أكسون هيلث تيك

أعلن المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة د.خضر فيصل أبوبكر عن قرب الإتفاق لتجديد التعاقد مع شركة “أكسون هيلث تيك” (Axon Healthtech) للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من تطوير وتجويد منظومة برنامج “عافية” للرعاية الصحية . حيث يهدف هذا التجديد إلى البناء على مكتسبات المرحلة الماضية وإحداث تحول رقمي شامل يضمن معالجة كافة التحديات التقنية السابقة، مع تفعيل نظام الإشعارات الفورية لتسهيل استخدام التطبيق، وتأكيد استمرار صلاحية العضوية لكل مشترك لعام ميلادي كامل من تاريخ التفعيل الفردي. كما كشف المستشار الطبي عن تصميم حزم طبية متخصصة تستهدف مرضى الأورام والأمراض المزمنة بأسعار تفضيلية عبر شبكة واسعة من لمستشفيات والمراكز المتخصصة، بالتزامن مع تفعيل دور صندوق التكافل الطبي للمساهمة الفعالة في العمليات الجراحية والحالات الحرجة . ولضمان وصول هذه الإمتيازات لكافة قطاعات الجالية، لاسيما الطلاب والأسر، تعتزم المستشارية إطلاق حملة إعلامية وتوعوية كبرى لتعزيز الثقة وتبصير المواطنين بكيفية الإستفادة القصوى من خدمات برنامج عافية المحدثة، في خطوة تؤكد التزام السفارة بتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن السوداني وتلبي تطلعاته واحتياجاته الأساسية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

