برعاية حميد بن راشد.. عجمان تنظّم أول عرس نسائي تراثي ضمن مبادرة «تباركتوا»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تشهد عجمان يوم 11 أبريل الحالي، تنظيم أول عرس نسائي تراثي، بمشاركة 7 عرائس من بنات الإمارة.

ويأتي العرس ضمن مبادرة «تباركتوا» التي تنظمها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ويقام بالشراكة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتجسّد المبادرة حرص القيادة على دعم استقرار الأسرة، وتيسير متطلبات الزواج، وتعزيز قيم التكافل والتلاحم المجتمعي، إلى جانب إحياء الموروث الإماراتي الأصيل، وتقديمه للأجيال الجديدة بصورة معاصرة تحافظ على روح التراث وجمالياته.

وتهدف مبادرة «تباركتوا» إلى تقديم نموذج ملهم للأعراس الجماعية ذات الطابع التراثي، بما يسهم في تخفيف التكاليف، وتشجيع الشباب على الزواج، مع الحفاظ على خصوصية الموروث الثقافي للمجتمع.

وأكدت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات المجتمعية والثقافية، وتعزيز جودة الحياة، مشيرة إلى أن تنظيم العرس بمشاركة 7 عرائس من بنات الإمارة في العرس، يجسّد روح التعاون والتكاتف المجتمعي.

ومن المقرر أن يقام الحفل ضمن برنامج نسائي متكامل يضم فقرات تراثية متنوعة، تشمل الأهازيج الشعبية والعروض التقليدية، في احتفالية تعبّر عن تاريخ وعراقة عجمان، وتؤكد حضور التراث الإماراتي في المناسبات الاجتماعية بروح متجدّدة.