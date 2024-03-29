شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18.. مشهد مؤثر بين دينا فؤاد ووالدها سامح السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث سأل والد حنان - سامح السيد، عن موقفها تجاه زواجها من عبد ربه - رياض الخولي، وردت حنان أنها لم تستطع التفكير أو أخذ قرار، وأكدت له أنها ما زالت تحب عرب - أحمد العوضي، وبكى أبوها واعتذر منها أنه لم يستطع حمايتها، وأنه خائف من رد فعل عبد ربه.

وكانت سميحة - دنيا المصري، وزوجها - أحمد عبد الله محمود، قررا خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، أن تذهب لأبيها - رياض الخولي، وتخبره أن أمها - وفاء عامر، تخونه مع عرب - أحمد العوضي، وبالفعل ذهب وقالت له وسط ذهول منه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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