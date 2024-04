شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18.. رقية تعترف بحبها لفاروق وتتهم ياسين بخطفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمواجهة فاروق "أحمد رزق" وزوجته رقية "ملك قورة" وهروبها من المنزل، لتخبره بأن ياسين أخذها بدون موافقتها، ويتهمها بأنها السبب في إجهاض زوجته، ولكن رقية تنكر معرفتها بالأمر والدليل أنها عادت إليه مرة أخرى وتعترف له بحبها.

وتسأل رقية فاروق عن ناهد وأنها أمه ليؤكد لها ذلك ويبرر بأنه أخفى عنها الخبر بسبب أنها كنت راقصة وعليها قضايا آداب، ويسألها عن مكان ياسين، وفى نفس الوقت تدخل داليا "دنيا المصرى" في مشادة مع زوجها فاروق بعد بعد تراجعه عن اتهام رقية بتسببها فى إجهاضها وتترك المنزل وتطلب الطلاق، ثم تأتى سامية "ميرنا جميل" إلى المنزل وتسأل عن داليا ولكن فاروق يشك فيها لأن داليا غير متواجدة في المنزل، بينما أخبرته سامية بأن داليا اتصلت عليها منذ ساعة فقط.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

المشهد ينتقل إلى الشقة التي يتواجد فيها ياسين وأختاه جمالات ورقية، حيث إن الأخيرة تبدو غير سعيدة بالوضع الذي تعيشه حالياً مع ياسين، لأنها اقتنعت أن أخيها هو من قتل عمها عبد الحميد بعدما شاهدت كاميرات المراقبة تصور ياسين في مكان الحادث، إلا أن ياسين يضطر إلى الاعتراف لهما بما يخفيه.

يكشف ياسين لرقية وجمالات أن السيدة ناهد "عايدة رياض" التي أحضرها فاروق إلى المنزل هي والدته، والدهم محمود الرفاعى حرم والد فاروق منها لأنها كانت تعمل راقصة، ويحكى بأن ناهد هي من اتصلت به للذهاب الى المكان المتواجد فيه عمه وجهزت كل شيء مع فاروق حيث يتورط في قتل عمه.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.