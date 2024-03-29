شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. عمر الخيام يكشف للسلطان كيفية هزيمة حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين نقاشا ما بين عمر الخيام والسلطان باركياروق حول حسن الصباح، اعترف فيه الخيام بأنه زار قلعة ألموت ودخلها إلا أنه خبأ عن الجيش ذلك، خوفاً من دخول حرب هو ليس من أهلها.

ولكنه أخبر السلطان بكل شىء فى نفسه قائلاً إن الشىء الوحيد الذى يهزم الصباح هو هدم فكرته بوجود عدل بالدول الكبرى، لأن فكرة حسن الصباح قائمة على جمع أتباعه بحجة انعدام الفكر فى الدول الكبيرة.

هذا وشهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل الحشاشين عودة عمر الخيام وصاحبه فى السفر إلى أصفهان من جديد، وذلك بعد عناء السفر وفك الحصار عن قلعة ألموت التى تم حصارها من قبل جيش السلاجقة.



وكانت الحلقة 17 شهدت ظهور الضعف على الجنود فى جيش حسن الصباح بين أتباعه وجنوده ممن بدأوا يخشون من حصار السلاجقة القوى للقلعة، وهو ما جعل الصباح – كريم عبد العزيز – يخرج للعيان للمرة الأولى ويخطب فيهم خطبة حماسية أشعلت الحماسة فى صدورهم.

كما سبق وشهدت الحلقة ظهور الفنانة الأردنية ركين سعد للمرة الأولى كضيف شرف فى العمل، وذلك بعدما علم حسن الصباح وزيد بن سيحون بوجود مؤامرة من داخل القلعة عليه تمثلت في وصول البعض لرسائل حسن الصباح السرية وفك شفراتها ورموزها بتمكن شديد.

وجاءت المفاجأة ممثلة فى أن هؤلاء الذين سربوا الرسائل لم يكونوا من الجنود وإنما كانوا فتيات هم بنات الرعاة ممن عانوا من قتل أشقاءهم وأباءهم ورأوا أن حسن الصباح والسلجوقيين ظلمة.

من ناحية أخرى بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل الحشاشين من خلال اكتشاف حسن الصباح دخانا كثيفا يحاصر غرفته فى قلعة ألموت وما أن فتح الباب حتى وجد أمامه زوجته دنيا زاد هى المتسببة فى تلك النيران، إلا أن جنود حسن الصباح تمكنوا من القبض عليها.

ومع صراخها الشديد على حسن الصباح وتهديدها له، أخبر جنوده بأن يدخلوها غرفتها ويغلقوا عليها الأبواب بكل احترام.

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