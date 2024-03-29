شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18 .. رياض الخولى ينصب فخا لـ وفاء عامر والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مشوقة، فبعدما قالت سميحة - دنيا المصري، لعبد ربه - رياض الخولي، إن أمها تخونه مع عرب - أحمد العوضي، قرر أن ينصب فخا لهما ليتأكد من هذا الكلام، فقال لها إنه يريد عودة عرب - العوضي للعمل معه مرة أخرى، ففرحت جدا وشجعته على ذلك، لكنه عندما اقترح على عرب ذلك رفض وقال له إنه وضع يده في يد الجياشين، مما أغضب عبد ربه لأنه بذلك قد وضع يده في يد أعدائه، وحذره أنه كذلك سيموت كما مات والده.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهب عرب - أحمد العوضي، إلى حنان - دينا فؤاد، وطلب منها أن يتحدثا سويا، ولكنها ترفض، فانصرف عرب وأبلغها أنه سيذهب لمكانهما وإن لم تأت لتقابله سيفهم أن كل ما بينهم قد انتهى.

ذهبت حنان على آخر لحظة لعرب، والذي أكد لها حبه لها واعتذر لها عما بدر منه كونه لم يساعدها في محنتها، وهنا اعترفت حنان لعرب أن عبد ربه - رياض الخولي، قد تقدم للزواج منها، مما جعل عرب يغضب غضبا شديدا فطلبت منه حنان أن يهدأ وأنها ستحل الموضوع.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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