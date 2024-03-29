شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18.. أمير كرارة يبرئ نفسه أمام أختيه ومكيدة فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات "رحاب الجمل" ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

المشهد ينتقل إلى الشقة التي يتواجد فيها ياسين وأختاه جمالات ورقية، حيث إن الأخيرة تبدو غير سعيدة بالوضع الذي تعيشه حالياً مع ياسين، لأنها اقتنعت أن أخيها هو من قتل عمها عبد الحميد بعدما شاهدت كاميرات المراقبة تصور ياسين في مكان الحادث، إلا أن ياسين يضطر إلى الاعتراف لهما بما يخفيه.

يكشف ياسين لرقية وجمالات أن السيدة ناهد "عايدة رياض" التي أحضرها فاروق إلى المنزل هي والدته، والدهم محمود الرفاعى حرم والد فاروق منها لأنها كانت تعمل راقصة، ويحكى بأن ناهد هي من اتصلت به للذهاب الى المكان المتواجد فيه عمه وجهزت كل شيء مع فاروق حيث يتورط في قتل عمه.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى، تخبر جمالات "رحاب الجمل" ياسين "أمير كرارة" بأن فاروق اصطحب سيدة اسمها ناهد "عايدة رياض" إلى المنزل على أنها قريبته، ليبدأ ياسين في استنتاجات وربط الخطوط ببعضها.

يتحدث ياسين مع سعيد "محمد لطفى" ويخبره بأنه ربط ما حدث بأن ناهد والدة فاروق كانت تعرف كل شيء وخططت لكل شيء بمشاركة ابنها، ويستنتج ياسين أن فاروق هو الذى قتل عمه عبد الحميد "سيد رجب"، بعدما اكتشف أن الأخير يحاول التخلص منه، واتفق مع والدته ناهد بأن تتصل به للذهاب إلى مكان عبد الحميد حتى يتورط فى القضية.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل الساعة 7 مساء.