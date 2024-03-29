شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18 .. رياض الخولى يضبط وفاء عامر فى منزل العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، حيث جعل عبد ربه - رياض الخولي، أحد رجاله يراقب زوجته صباح - وفاء عامر، وبمجرد أن دخلت صباح منزل عرب - أحمد العوضي، ذهب مسرعا ليخبره، فهرول عبد ربه لبيت عرب، وكانت صباح حينها تحاول إقناع عرب بأن يبعد عن عداوة عبد ربه، فوصل عبد ربه للمنزل وضبطها في منزل عرب.

وكانت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، كشفت أحداثا مشوقة، فبعدما قالت سميحة - دنيا المصري، لعبد ربه - رياض الخولي، إن أمها تخونه مع عرب - أحمد العوضي، قرر أن ينصب فخا لهما ليتأكد من هذا الكلام، فقال لها إنه يريد عودة عرب - أحمد العوضي، للعمل معه مرة أخرى، ففرحت جدا وشجعته على ذلك، لكنه عندما اقترح على عرب ذلك رفض وقال له إنه وضع يده في يد الجياشين، مما أغضب عبد ربه لأنه بذلك قد وضع يده في يد أعدائه، وحذره أنه كذلك سيموت كما مات والده.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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