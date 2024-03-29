شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 18 .. ياسين يسافر المنيا ورقية تعود إلى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقرر ياسين "أمير كرارة" السفر إلى المنيا للبحث عن نسمة الخادمة، لأنها دليل البراءة الوحيد في قضية قتل والده ويرفض أن يذهب معه أحد سواء سعيد أو سامية، ويقابل هناك الريس مهدى "حمدى هيكل" من طرف الحاج عبد الوهاب "أحمد صيام".

وعلى الجانب الآخر، يواصل يحيى "تامر نبيل" بحثه عن جمالات "رحاب الجمل" ورقية "ملك قورة" ويخبر فاروق "أحمد رزق" بأنه يشك بأنهما تم خطفهما، ولكن فروق يصر على أنها هربا، وأن يحيى إذا وصل لهما يبلغها بأنها طالق، ولكن في نفس الوقت تترك رقية تترك شقة ياسين وتركت ورقة مكتوب فيها بأنها غادرت المنزل وعادت إلى فاروق.

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة اتصال يحيى "تامر نبيل" بجمالات ولكنها لم ترد عليه، وتطلب من أختها رقية عدم إخبار يحيى وفاروق "أحمد رزق" أنهما مع ياسين حتى لا يبلغا عنه ويتم القبض عليه، وألا تنسى ما فعله فاروق معهم وتسببه في وفاة والدتهما.

المشهد ينتقل إلى الشقة التي يتواجد فيها ياسين وأختاه جمالات ورقية، حيث إن الأخيرة تبدو غير سعيدة بالوضع الذي تعيشه حالياً مع ياسين، لأنها اقتنعت أن أخيها هو من قتل عمها عبد الحميد بعدما شاهدت كاميرات المراقبة تصور ياسين في مكان الحادث، إلا أن ياسين يضطر إلى الاعتراف لهما بما يخفيه.

يكشف ياسين لرقية وجمالات أن السيدة ناهد "عايدة رياض" التي أحضرها فاروق إلى المنزل هي والدته، والدهم محمود الرفاعى حرم والد فاروق منها لأنها كانت تعمل راقصة، ويحكى بأن ناهد هي من اتصلت به للذهاب الى المكان المتواجد فيه عمه وجهزت كل شيء مع فاروق حيث يتورط في قتل عمه.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.