شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. سوزان نجم الدين تذبح نور إيهاب بسبب سارة الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين دخول إلينار رئيسة الجوارى على الجواري أثناء نقاش كل من سارة الشامى ونور إيهاب، وهما يتعاتبان بسبب حديث سارة الشامى خلال حلم الجنة مع الشاب يحيى عكس المتفق عليه، وهو ما جعلها بمفاجأة منها تقتل نور إيهاب وتذبحها أمام أعين الجوارى، وتؤكد لسارة الشامى أنها ستقتلها المرة القادمة.

وكانت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين شهدت وصول الشاب يحيى إلى برزك أميد وإخباره بأنه مسموح له بدخول حلم الجنة، وهو ما حصل بالفعل مع دخوله بالطريقة الذى يفعلها الحشاشين دائماً، إلا أن المفاجأة كانت مشاهدته لحبيبته لأول مرة وذلك داخل الحلم، وهى المرة الأولى التى يقابلها منذ اختفائها من المدينة.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين إثارة كبيرة فى أحداثها مع بداية تعلم سوزان نجم الدين للجواري كيفية الاحتيال على الشباب المختارين لتنفيذ عمليات فدائية فى حلم الجنة، كما شهدت تعليم الدعاة للشباب الجدد من جنود السلاجقة لكيفية التحول فى الفكر ناحية الحشاشين، وذلك بمفاهيم مثل السلخ ممثلاً فى كيفية نسيان الشباب كل ما تعلموه وبدء صفحة جديدة بمفاهيم جديدة.