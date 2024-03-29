شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 18.. مصطفى شعبان يتفق مع شوقى بيه لضبط شحنة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث اجتمع الجنتل - أحمد بدير ومنذر رياحنة وانتصار وسلوى خطاب وباعوا كل أصولهم، كما دخل معهم بعض الشركاء فى عملية مخدرات كبيرة في عرض البحر، كما اتفق الجنتل مع مرجان ابن الريس غريب على وضع المخدرات فى سيارة السمك الخاصة بالمعلم.

كما شهدت الحلقة اتفاق ابن الريس غريب مع المعلم - مصطفى شعبان، حيث جهز له السمك ليأخذه، ثم اتفق المعلم مع شوقى بيه مدير مكافحة المخدرات، ليبدأوا فى وضع خطة لضبط شحنة المخدرات عن طريق المعلم.

أعطى "منعم" ابن المعلم "بشر" 350 ألف جنيه للمعلم - مصطفى شعبان حتى يشترى السمك من السويس ويصبحون شركاء فى المحل وهم منعم ودهب والمعلم، ولكن الأخير رفض، وأصر المعلم بشر على منحه الفلوس حتى يجدد تجارة السمك للمعلمين مرة أخرى، والجميع أعطاه الفلوس وقرأوا الفاتحة.

وعلى جانب آخر ذهبت الطبيبة صديقة زمزم زوجة مصطفى شعبان، إلى منزلها حتى تخبرها بسرعة التوجه للمستشفى حتى تخضع للعلاج، وعندما أبلغت والدها مفيد عاشور بأن زمزم مصابة باللوكيميا، أصيب بحزن شديد.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان