بريتني سبيرز تُثير فضول الجمهور.. هل تفصح عن معاناتها قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنيّة الأميركيّة بريتني سبيرز في منشور لها على تطبيق “انستغرام”، عن رغبتها الشديدة بالإفصاح عن معاناتها للجمهور، معبرةً في الوقت نفسه عن خشيتها من اعتبار البعض أنّ ما ستقوله قد يكون “سيئاً للغاية”، وذلك وفق ما جاء في صحيفة “نيويورك بوست” الأميركيّة.

وقالت سبيرز خلال إجازتها الّتي تقضيها على الشاطئ حالياً: “هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في هذه الرحلة الّتي لن أشارك تفاصيلها الكاملة معكم أيضًاً”.

وتابعت: “أُظهِر لكم دائماً أنّ كل شيء على ما يرام لكنني مررت مؤخراً بالعديد من الصراعات المهنية الّتي لا يمكنني مشاركة تفاصيلها كونها سيئة للغاية”.

ولفتت سبيرز إلى أنّ حديثها عن هذه الأمور “سيجعل الآخرين يشعرون بالحزن للغاية”، مضيفةً: “على الرغم من أنّ حياتي ليست مثالية لكنني سأبقى دائماً معكم”.

وتفاعل العديد من المعجبين مع منشور سبيرز بشكل كبير وقاموا بتقديم دعمهم لها في قسم التعليقات. وكتب أحدهم: “نحن نحبك وما زلنا نناضل من أجل حريتك وسنبقى إلى جانبك دائماً”.