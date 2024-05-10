اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 15 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 50 - 60 كم/سم وارتفاع الأمواج 3 أمتار، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجع البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

السبت 11 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

من الأحد إلى الأربعاء 15 مايو

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.