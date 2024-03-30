شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 19.. نبيل نور الدين يتفق مع المعلم للقبض على تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث اتفق شوقى بيه مدير مكافحة المخدرات مع المعلم - مصطفى شعبان لتسليم المخدرات أثناء تسليم السمك من السويس، خاصة أن شداد والجنتل طلبا من مرجان ابن الريس غريب دس المخدرات فى السمك الخاص بالمعلم، وذلك من أجل القبض على ملوك المخدرات.

وحكت دهب لزمزم أن منعم شقيقها وقف بجانبها امام عنتر - منذر رياحنه، وأثناء محادثتها بكت زمزم بسبب إخفائها مرضها بالوكيميا.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.