شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. جلال الزكى يورط كارولين عزمى بقضية تزوير أموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث طلب – جلال الزكي، من صديقة أنغام - كارولين عزمي، أن تتوسط بينهما وتحدد معيادا يقابلها فيه، وعندما قابلها ظنت أنغام في البداية أن صديقتها تتحدث إلى عرب، حتى وجدت جلال الزكي أمامها، فما كان عليها إلا أن سخرت منه وتركته وانصرفت.

قرر جلال الزكي أن ينتقم منها فقام بعمل فخ لها، حيث جعل أحد الرجال الذين يعملون عندها يعترف عليها أنها أعطته نقودا مزورة، وبالفعل تم القبض عليها ولكن محامي والدها استطاع أن يخرجها بضمان محل إقامتها.

وكانت الأحداث توالت خلال الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، حيث علمت حنان - دينا فؤاد بعلاقة عرب - أحمد العوضي، وصباح - وفاء عامر، ورأت صباح خارجة من منزل عرب، كما سمعت اتهام عبد ربه له، حاول عرب الدفاع عن نفسه أمام حنان، ولكنها لم تعط له فرصة، وذهب لها المنزل ولكنها انهارت في وجه وأنهت علاقتهما سويا وطلبت منه أن يبعد عنها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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