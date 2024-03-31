شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 6 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 6، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

في لفتة طريفة، طلب جميل عزيز، من ابنته خيرية "جيلان علاء"، أن تجلب له حجرا بلون أبيض وخطين حمر، يحسن له أعصابه ويجعل الزمالك يكسب، وذلك خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

وردت خيرية: "أضمن لك أعصابك تهدأ، ولكن بالنسبة للزمالك، مضمنوش"، ورد عليها: "جات على الزمالك يعني، طب لعلمك بقى سنظل أوفياء".

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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