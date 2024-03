شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 21 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحًا، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحًا والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء.

مسلسل الكبير أوى 8 يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

وسمعت مربوحة كلام جونى وطلبت قرد أونلاين لتسليتها وحتى تضيع وقت فراغها معه ولكن الأوردر جاء لها غوريلا بدل من القرد وحاولت إخفاءه قبل أن يكتشف الكبير فعلتها كما طلب الكبير من هجرس أن يوصل الأموال إلى جونى من أجل الحفار الذى يريده فى الشغل لانه مشغول حدثت مربوحة مع الكبير أنها بتسلى وقتها فى أوردرات الاونلاين لانه طول الوقت بعيد عنها فى الشغل و مشغول ولا يهتم بها.