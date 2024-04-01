شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور دار الأوبرا يتفاعل مع مدحت صالح ويشاركه الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل جمهور دار الأوبرا مع النجم مدحت صالح خلال حفله المقام حالياً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خاصة أثناء غنائه بعض أغنياته الشهيرة، مثل "زى ما هى حبها" و"السهرة تحلى".

وشارك مدحت صالح مؤخرًا، فى حفل قادرون باختلاف فى دورته الـ5، وقدم أغنية بعنون "سحابة عدت"، مع عدد من القادرين باختلاف خلال فعاليات الحفل.

وقدم النجم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تتر استثنائيًا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.



مدحت صالح



حفل مدحت صالح

مدحت صالح