هيفاء وهبي تتألق بإطلالة رمضانية جديدة.. صورها تخطف القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيطر اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجددًا على قائمة الترند، إذ تصدّرت هيفاء حديث المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت صورًا جديدة لها من وحي أجواء شهر رمضان المبارك.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة مميّزة وعباية طويلة باللون الأبيض مطرّزة بنقوش ذهبية على أكمامها، أبرزت جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هيفاء وهبي تسريحة الرفعة الكاملة مع الغرة، ومكياج سموكي تميّز باللون الأسود للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

وحصدت صور هيفاء وهبي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على إطلالتها الرائعة.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي تحطيم الأرقام القياسية بأغنيتها الجديدة “وصلتلها”، إذ تخطى كليب الأغنية الـ23 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره.

وبمعادلة حسابية بسيطة، إن جمعنا مشاهدات الفيديو الأوّل الذي عرضته هيفاء وهبي للأغنية من مشاركتها في حفل انخاب ملك جمال لبنان (18 مليون مشاهدة) مع المشاهدات التي حققها الكليب تكون الأغنية قد تخطت الـ41 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط.

وتحافظ أغنية “وصلتلها” منذ صدورها على المراتب الأولى بين الأغنيات الأكثر استماعاً ورواجاً عبر المواقع الموسيقية في لبنان ومصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من البلدن العربية.

الجدير ذكره أن أغنية “وصلتلها” هي من كلمات محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور ميكس وماسترينغ سليمان دميان.