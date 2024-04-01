شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب.. حفل زفاف مي القاضي وأحمد جمال ينقلب إلى مأساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول حفل زفاف ولاء "مى القاضي" ومعتز "أحمد جمال سعيد" من مناسبة مرتقبة من عائلة الغول، إلى حدث مليء بالمصائب لعائلة الغول وأيضًا ضرغام، وذلك ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الذى يتم عرضه على قناة CBC ومنصة Watch it، حيث شهد حفل الزفاف القبض على والد العروس ولاء إسماعيل الغول "رياض الخولى" بتهم تزوير وتهرب ضريبى ورشاوى.

القبض على إسماعيل الغول لم يكن المصيبة الوحيدة الذى شهدها حفل الزفاف، حيث ظهرت عفاف "منال سلامة" قبل ترحيل إسماعيل الغول إلى القسم وطعنته بالسكين في ظهره انتقاماً لقتل ابنه سامح "أحمد ماجد" لزوجها علي "محمود عبد المغنى"، ليتم القبض عليها هي الأخرى وحصولها على 4 أيام سجن، ونفس الأمر بالنسبة لاسماعيل الذى تم نقله إلى المستشفى وسجنه 4 أيام أيضاً، ليتحول حفل زفاف ولاء ومعتز من حدث يرد به إسماعيل على عائلة ضرغام إلى حدث تعيش تسبب في اصابته وسجنه.

وكانت مى القاضى قد كشفت لـ"الخليج 365"أن شخصية ولاء التى تجسدها فى المسلسل تمر بالعديد من التطورات غير المتوقعة فى الحلقات المقبلة خاصة عندما يشتد الصراع بين عائلة والدها اسماعيل الغول وعائلة عايدة ضرغام، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية على دورها وعلى العمل بشكل عام.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.



مي القاضي وأحمد جمال سعيد



الفنانة مى القاضى قبل مشهد زفافها فى صيد العقارب



مى القاضى قبل حفل زفافها فى صيد العقارب



مى القاضى من مسلسل صيد العقارب



الفنانة مى القاضى