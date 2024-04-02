شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: تجمعنى كيميا مع مصطفى شعبان والطفل جان رامز محب جدًا للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة سهر الصايغ ارتياحها فى العمل مع النجم مصطفى شعبان بعد تكرار التعاون معه في مسلسل المعلم الذى يعرض حاليًا حصريًا على قناة الحياة ومنصة watch it، موضحة لـ"الخليج 365": "اشتغلنا مع بعض السنة اللى فاتت في بابا المجال وأصبح هناك كيميا وتفاهم بيننا، لأن أنت بتبقى خلاص فهمت الممثل اللى قدامك من الشغل معاه".

وأشارت سهر الصايغ إلى أن مصطفى شعبان ممثل واعي ومركز في الشعل وعنده خبرة كبيرة في الدراما وممثل مهم وشاطر وذكي، إضافة إلى أنه ممثل قوى جدًا واكتشفت ده بالعمل معه العام الماضى، والحقيقة أنى استمتعت معاه في التجربتين.

وعن الطفل جان رامز الذى يجسد دور ابنها في مسلسل المعلم أشادت سهر الصايغ به وقالت: "جان رامز طفل محب جدًا للفن وموهوب بشكل كبير، إضافة إلى أنه لذيذ ودمه خفيف وكان بيعمل جو حلو كده، وأنا أحببته جدًا سواء في التصوير أو خارجه، وفى آخر يوم تصوير له كنا سنبكى لأنه لن يأت مرة أخرى اللوكيشن، والحقيقة رغم أنه طفل ولكنه لم يتسبب في تعطيل التصوير نهائي بالعكس كان يأتي حافز ومذاكر مشاهده وفاهمها إضافة إلى أنه حابب الحدوتة.

وتجسد سهر الصايغ خلال أحداث مسلسل المعلم زمزم زوجة مصطفى شعبان وابنة عمه، وهى دكتورة صيدلانية وتكتشف إصابتها بسرطان الدم، وتقرر إخفاء الخبر عن زوجها وباقى أسرتها وكذلك عدم علاج المرض، ليس ذلك فقط بل تحاول تزويج صديقتها دهب – هاجر أحمد – إلى زوجها حتى تكون مطمئنة عليه بعد وفاتها.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



سهر الصايع مع مصطفى شعبان والطفل جان رامز