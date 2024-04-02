شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ عن التعبيرات والسجع فى المعلم: عوامل جذب فى الأعمال الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سهر الصايغ عن رأيها في اعتماد حوار شخصيات مسلسل المعلم الذى يعرض حاليًا حصريًا على قناة الحياة ومنصة watch it، موضحة لـ"الخليج 365": "المسلسل يقدم دراما اجتماعية شعبية، وهناك أمور لا بد أن تطعم بها الأعمال الشعبية بغرض جذب الجمهور، ونحن فى النهاية نحكى حدوتة، ويهمنا أن يجتمع الجمهور حولها وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة".

وأشارت سهر الصايغ إلى أن المسلسل الشعبى لابد أن يتوافر على قصة مميزة، ووجود شخصيات درامية تمثل نماذج الجدعنة والشهامة، ووجود تعبيرات وعبارات سجع وأمثال شعبية فى العمل الدرامى يعد نوعًا من أشكال الجذب ولكن بما لا يضر السياق الدرامى، وأعتقد أن ما حدث هو وضعها فى المكان الصحيح، لأن المعلمين فى الأسواق تجدهم يتحدثون بهذه الطريقة سواء بأمثال شعبية أو كلام على نفس الوزن، ورأينا فى المعلم أن شخصيات سوق السمك فقط، وهذا منطقى لأنه فى سياق الدراما.

وتجسد سهر الصايغ خلال أحداث مسلسل المعلم شخصية زمزم زوجة مصطفى شعبان وابنة عمه، وهى دكتورة صيدلانية وتكتشف إصابتها بسرطان الدم، وتقرر إخفاء الخبر عن زوجها وباقى أسرتها وكذلك عدم علاج المرض، ليس ذلك فقط بل تحاول تزويج صديقتها دهب – هاجر أحمد – إلى زوجها حتى تكون مطمئنة عليه بعد وفاتها.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.