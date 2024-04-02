شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 23، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة فى تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC فى تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة فى تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama فى تمام الساعة 7.30 مساء، والإعادة 3.00 صباحاً، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

توالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اشترت نوجة- رباب ممتاز، لصاصا- أحمد أبو زيد، صالة جيم كما كان يحلُم، ووعدته بشراء سيارة له، مقابل أن تتزوجه، وبالفعل أحضرت المأذون والشهود وتزوجا، ووعدته بأن لا أحد سيعرف زواجهما.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين بعدما حصل طارق- عصام السقا على توقيع صدفة- ريهام حجاج، ببيع كل ممتلكات عمه، ذهب طارق، للشركة ودخل علي مكتب عمه- رشدي الشامي، وطرده من مكتبه وأبلغه بأنه لم يعد له شيء بالشركة، فطلب عمه الحرس له حتى يخرج، فهدده طارق أنه سيذهب للنيابة وسيأخذ كل شيء بالقانون.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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