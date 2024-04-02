نعته بكلمات مؤثرة.. جينيفر غارنر تعلن وفاة والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت نجمة هوليوود جينيفر غارنر، البالغة من العمر 51 عاماً، خبر وفاة والدها؛ ويليام جون غارنر، عن عمرٍ يناهز الـ85 عاماً، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقالت خلال منشورها الذي شاركته أمس إن والدها توفي يوم السبت، قائلة: “توفي أبي بسلام بعد ظهر يوم السبت”.

واستكملت ممثلة Family Switch، كلمات نعيها لوالدها بجانب مجموعة من الصور لها معه منذ الطفولة وحتى وقتٍ قريب، حيث كتبت: “كنا معه نغني Amazing Grace وهو يغادرنا، رغم عدم وجود مأساة في وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً عاش حياة صحية ورائعة، إلا أنني أعلم أن الحزن أمر لا مفر منه، وينتظر في زوايا غير متوقعة”.

وأضافت: “اليوم هو للامتنان. نحن ممتنون لسلوك أبي اللطيف وقوته الهادئة، بسبب الطريقة التي كان يداعب بها بابتسامة ماكرة، والطريقة التي اخترع بها دور كل فتاة صبورة دائماً، ونحن ممتنون لأخلاقياته في العمل وقيادته وإيمانه، نعرب عن امتناننا للمجتمعات الطبية في المركز الطبي بمنطقة تشارلستون ومدينة الأمل، هناك الكثير لنقوله عن والدي -أنا وإخوتي لن ننتهي أبداً من الحديث عن مدى روعته، لذا تحملوا معنا- ولكن اليوم أشارك هذه الذكريات مع تقديري للرجل اللطيف والرائع والأب والوالد والجد، وكذلك الإرث المحب الذي تركه وراءه”.

الجدير ذكره أن جينيفر غارنر كانت قد خططت لتقديم الهدية المثالية لوالدها للاحتفال بيوم ميلاده في سبتمبر من العام الماضي، حيث كشفت الممثلة أنها فاجأت والدها برحلة في سيارة طفولته إلى مسقط رأسها في تشارلستون، فيرجينيا الغربية، وكتبت جينيفر على موقع إنستغرام الخاص بها مع مجموعة من الصور من بينها صورة تجمعها بوالدها وبجوارهما السيارة: “مفاجأة يوم ميلاد أبي المبكرة: رحلة في سيارة طفولته – بطل ستوديبيكر عام 1948”.

وفي الأول من يناير، احتفلت غارنر بذكرى زواج والديها، وكتبت على إنستغرام: “ذكرى سنوية 59 سعيدة لوالدي اللطيفين والمحبين بشكل لا يصدق، شكراً لكما، أمي وأبي، على إعطائي أنا وإخوتي بداية آمنة وسعيدة للحياة”.