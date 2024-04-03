فيديو.. حبيب غلوم يكشف عن حقيقة مرض زوجته البحرينية هيفاء حسين

تحدث الفنان الإماراتي حبيب غلوم في لقاء تلفزيوني عن زوجته البحرينية هيفاء حسين وعن إشاعة مرضها، حيث أكد أنها كانت مجرد إشاعة. وقال غلوم في التصريحات التلفزيونية: “زوجتي لم تكن تعاني من أي مشكلة صحية، هذه الشائعة تم تداولها. عندما ذهبت إلى الطبيب واكتشفت أن صوتها يبدأ في التلاشي، قامت بتصوير فيديو لمعجبيها ومتابعيها لتخبرهم بأنها ستفقد صوتها.”

وأضاف: “كان لدينا طفلين يعانيان من نزلة برد وأثر ذلك على أحبال صوتها. ذهبت إلى الطبيب وعملنا اللازم في المستشفى الخاص بنا. ومع ذلك، تم تضخيم الأمر بواسطة الشائعات.” وتابع: “قال الطبيب لها إنها يجب أن تخضع لجلسات علاج لاستعادة صوتها، حيث لن يعود صوتها كما كان من قبل. خافت وأول شيء فعلته هو أنها قامت بنشر تصريحها لمتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”