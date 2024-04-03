تعرف على أبرز إنجازات موسم الرياض لعام 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - حقق "موسم الرياض" عددا من الإنجازات طوال عام 2023 على كافة المستويات، وذلك في عهد ورئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونستعرض لكم أبرز إنجازات موسم الرياض لعام 2023 في السطور التالية:

- حقق الموسم 12 جائزة دولية في مجال الابداع الاعلاني.

- استضاف الموسم أكثر من 20 مليون زائر منهم مليوني سائح دولي خلال 5 أشهر.

- خلق الموسم أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شركة .

- أكبر أرضية لملعب داخلي تم انجازها بواسطة صلة بالتعاون مع GEA في 8 فبراير 2024 .

- أكبر سعة مقاعد لملعب داخلي تم انجازها بواسطة صلة بالتعاون مع GEA في 8 فبراير 2024 .

- حصد جائزة أفضل معلم سياحي.

- حصد جائزة أفضل تصميم ترفيهي.

