عبدالناصر زيدان يلجأ للقضاء ضد رامز جلال: "حقي مش هسيبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توعد الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان بمقاضاة الفنان رامز جلال واللجوء للقضاء، بعدما أصيب بكسر في عظم عضد الكتف الآيسر، بعد استضافته في برنامج برنامج "رامز جاب من الآخر"، معقبًا: "حقي مش هسيبه".

وقال "زيدان"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "أنا مش رايح عشان أتكسر وأعيش بعاهة، في محاميين تولوا الأمر وحقي مش هسيبه"، مرادفًا: "كان اتفاقي الحصول على 150 ألف جنيه مقابل أعمل حوار عادي، معرفش إنه مقلب".

وأضاف: "آخر أشعة عملتها في مستشفى الناس من حوالي 48 ساعة، وللأسف هفضل معلق داعي في الحامل لمدة 3 أشهر وكل 10 أيام بعمل أشعة، الكسر مش كويس وسخيف ومضايقني على المستوى الإنساني والشخصي".

ومن جانبه عرض برنامج "ET بالعربي"، صورًا من التقرير الطبي والأشعة لمكان إصابة الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان.

استضاف الفنان رامز جلال الإعلامي عبدالناصر زيدان والناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في الحلقات السابقة من برنامج رامز جاب من الآخر.

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