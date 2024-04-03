صورة ياسمين صبري في السجن تُثير الجدل.. ومتابعون: «روتين بشرتك إيه».. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:52 مساءً - تسبب مكياج الممثلة المصرية ياسمين صبري في “مسلسل رحيل” في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

موجة سخرية بسبب إطلالة ياسمين صبري في السجن

ونشرت ياسمين صبري صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس السجن، وبدا وجهها في كامل أناقته رغم كونها داخل السجن.

وتظهر الصورة ياسمين صبري من داخل سجن النسا، بعد الحكم عليها خلال أحداث المسلسل، لكنها تبدو في الوقت نفسه محافظة على مكياجها ونضارة بشرتها.

وتسبب مكياج ياسمين صبري في موجة سخرية بين متابعي المسلسل وجمهور الممثلة المصرية، الذين تداولوا صورتها بتعليقات ساخرة، منها: “ده كوافير ولا سجن النسا”، و”سجن العناية بالبشرة”.

سبب دخول ياسمين صبري السجن

دخلت ياسمين صبري، السجن في الحلقة 6، والتي بدأت حينها بالحكم على ياسمين بالحبس لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ في قضية قتلها أحمد بدير، الذي يقدم دور عم هدى الإتربين حينها أصبح الدها في حالة انهيار شديدة بمجرد نظق القاضي بالحكم، ورفضت المحكمة تقليل مدة سجنها.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

من ناحية أخرى، تشارك النجمة ياسمين صبري في الجزء الثاني من الموسم الرمضاني الحالي 2024 بمسلسل رحيل.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

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