شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب ضيف برنامج "ع المسرح" مع منى عبد الوهاب اليوم على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المطرب حسام حبيب ضيفًا اليوم على الإعلامية منى عبد الوهاب ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر شاشة قناة cbc والحياة، إذ يتحدث عن أسرار حياته، وأعماله الفنية، وأزمة أغنيته الأخيرة "كدابة"، ومشواره الفنى بوجه عام، وذلك فى أول ظهور إعلامى بعد أزمته مع المطربة شيرين عبد الوهاب.

ويكشف حسام حبيب عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، زوجته السابقة، ويرد على التصريحات التى انتشرت مؤخرًا بعودتهما، وهل هناك نية للعودة بالفعل؟ أم أنّها مجرد شائعات؟ وهو ما يكشفه الفنان خلال اللقاء.

وكانت قد أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب في بيان لها عبر مستشارها القانوني حسام لطفي، أنه لا صحة لما أشيع حول عودتها للمطرب حسام حبيب، وأنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية وتكنّ له كل احترام وتقدير.

ويأتي ذلك بعد حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا.

وكانت شيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت عنه في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.