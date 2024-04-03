شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 9.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 9، بطولة النجمة نيللى كريم على قناة DMC فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت حلقة أمس زيارة فراولة "نيللى كريم" لـ حسن الشندويلى "أحمد فهيم" للاطمئنان على زوجته بعد تعرضها لإغماء مفاجئ، كما حصلت منه على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها بعد تغيير محل إقامتها إلى منطقة الزمالك، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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