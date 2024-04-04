شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 25.. هل تنتقم رانيا الخواجة من عصام السقا بسبب ريهام حجاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، توعدت غادة- رانيا الخواجة، طارق- عصام السقا، أنها ستقتله إذا عرفت أنه يخونها، وأكد لها طارق أن ذلك من المستحيل أن يحدث، لكنها في اليوم الثاني رأته وهو ذاهب لصدفة- ريهام حجاج، وأخذها معه في السيارة، فهل ستنتقم منه غادة وتتفق مع عمه- رشدي الشامي، عليه، هذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرون.

وكانت قد كشفت الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تم خطف علي- سليم الترك، من قبل الرجل الذي اتهمته أم راندا- عبير منير، بأنه من خطف ابنتها وطلب مبلغ مليون جنيه، هذا المبلغ الذي كان دفعه لها رشوة لتيسير بعض الأمور، وعندما أحضر علي لها أتصلت علي الفور بصدفة-ريهام حجاج، حتي يتم عقد قران علي علي راندا- دهب تامر، وعندما وصلت صدفة لمنزلهم قالت لها أن راندا أن علي يطلب شقة ومليون جنيه حتي يوافق علي الزواج، فدخلت عليه صدفة كي تجبره علي الزواج ولكنها وجدته قد هرب من المنزل.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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