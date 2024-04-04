بالصور| أحمد خالد صالح بدور نمرود في كواليس "المداح اسطورة العودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهر الفنان أحمد خالد صالح في دور نمرود من كبار الشياطين بمسلسل المداح اسطورة العودة، وأصبح العدو الأكبر للشيخ صابر المداح.

ويعرض مسلسل "المداح- أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.