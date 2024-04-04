شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. ظهور أمينة خليل للمرة الأولى وحسن الصباح يطلب زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين ظهور الفنانة أمينة خليل للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة فى دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه فى منزله بحجة أنه غريب، وما إن رآها ابن الصباح حتى طلب يدها للزواج مقابل أى مهر يرغب فيه الوالد إلا أن الأخير طلب رضاها أولاً.



من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.

كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح.

هذا وكانت شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين مفاجأة بعدما أصبح عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف لا يحسد عليه، حيث وصلته رسالة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تطلب منه أن يستضيفها هي ومن معها، بعد أن هربت من قصر ألموت وحسن الصباح.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

