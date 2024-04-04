شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 10.. حفل زفاف جودر يتحول لمأتم وشقيقه سالم يحرق دكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on، كتب جودر كتابه على حبيبته شروق، وفى حفل الزفاف والكل سعيد، دخل المعلم شومان العنتيل، حفل زفاف جودر وقال لجودر: "هديتك يوم فرحك المعلم الذي قام بضربى بالقلم بسببك"، وقام بذبحه أمام الجميع، ثم أحرق سالم دكان شقيقه جودر.

وظل جودر يحاول إخماد حريق الدكان وعيونه كلها دموع، فيما هرب أشقاؤه مع أفراد شومان العنتيل إلى الجبل.

وفي سياق متصل عادت شهرزاد للقصر مرة أخرى، لتجد شهريار يشرب الخمر مع مسرور السياف، والمحظية تودد متواجدة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

ويسعد شهريار بعودتها ويطرد المحظية تودد ويطلب منها استكمال قصة جودر وترفض ليرفع السيف على مسرور السياف و يهددها إذا لم تستكمل القصة سوف يقطع رقبة السياف.

وبداية الحلقة غضبت شهرزاد من زوجها شهريار وتركت القصر وذهبت إلى منزل والدها الوزير قمر الزمان خلال أحداث الحلقة العاشرة وحكت لهم أنها لن تدخل فى صراع مع المحظية تودد.

وأبلغت شهر زاد شقيقتها دنيا زاد أن شهريار يحاول يقاوم الماضى ويولد من جديد، قائلة: "وأنا هفضل جنبه"، وطلبت منها شقيقتها أن تعود للقصر وتحافظ على زوجها.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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مسلسل جودر الحلقة 10



مسلسل جودر الحلقة 10