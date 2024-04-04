شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 10.. سيرين خاص تعلم بحب على الطيب لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل مليحة إخبار شقيقة هشام (علي الطيب) لمليحة (سيرين خاص) بحب شقيقها الشديد لها، لتخبرها مليحة بسفرها إلى العريش من أجل العودة إلى وطنها، وتدعوها رحاب إلى التفكير جيدا في الأمر.

وكانت أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة شهدت إخبار مليحة (سيرين خاص) هشام (علي الطيب)، بذهابها هي وجدتها غدا إلى العريش، إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها؛ ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، والعودة إلى بلدهم، ولكن يصر هشام أن يذهب معها إلى العريش ويساعدها.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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