شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. حسن الصباح ينجو من القتل بحيلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين خروج حسن الصباح من القلعة، إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته، حينما أخبرهم أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.

وما أن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.

وكانت شهدت الحلقة أيضاً نقاشا ما بين حسن الصباح وبرزك أميد بعدما أخبره الأول بأنه صار حبيس القلعة ويرغب فى الخروج منها وشم رائحة الهواء خارجها، وهو ما فعله بالفعل كما أمر برزك بعدم السير معه.

كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح، وهو ما جعل عمر الخيام يؤمن صهبان ويؤكد له أن الأمر سرى للغاية ولا يجوز له البوح به مطلقاً.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.