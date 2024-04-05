تامر حسني يسترجع ذكرياته مع كرة القدم.. صور جديدة تحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم المصري تامر حسني متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من مباراة كرة قدم شارك فيها مع مجموعة من أصدقائه.

وأشار تامر حسني إلى أنه استرجع في هذه الصور ذكرياته كلاعب كرة قدم قبل احتراف الغناء فعلّق قائلاً: “مع الاعلامي الكبير صديقي و اخويا ابراهيم فايق و ابنه الجميل ياسين اللاعيب الجامد اوي و اصحابنا الغاليين بس انا في الصور دي كنت بتصور كا تامر لاعب الكورة مش الفنان و افتكرت ذكرياتي مع الكورة مساء الورد عليكم”.

وحققت الصور تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي تامر حسني الذين تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن محبتهم الكبيرة له وتشجيعهم له في كل الخطوات التي يتخذها.

ومن المعروف أن تامر حسني بدأ مشواره كلاعب كرة قدم محترف قبل أن ينتقل بعدها إلى مجال الفن ويحقق أحلامه في الغناء والتمثيل.

على صعيد آخر، ينشغل تامر حسني خلال الفترة الراهنة بالتحضير لعدّة أغنيات يخطط لطرحها خلال موسم الصيف المقبل.

وكان تامر حسني قد كشف عن قرب انتهائه من التحضيرات لفيلمه السينمائي الجديد “ري ستارت” الذي يبدأ تصويره بعد عيد الفطر المبارك يشهد التعاون الثاني بينه وبين الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول “بحبك” الذي عُرض عام 2022، معبّراً عن سعادته الكبيرة بتعاونه الثاني معها.

فيلم “ري ستارت” (Restart) من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد ومحمد ثروت وغيرهم وعدد من الممثلين المصريين المحبوبين.