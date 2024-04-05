فركش.. فريق عمل مسلسل "كوبرا" يعلن انتهاء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتهى فريق عمل مسلسل "كوبرا" بطولة الفنانة محمد عادل إمام من التصوير اليوم الخميس والذي يعرض ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

وكشف أيمن علي دوبلير الفنان محمد عادل إمام في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن انتهاء تصوير المسلسل اليوم وسط احتفال فريق عمل المسلسل.

ويحقق مسلسل "كوبرا" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى وسط إشادة بالفنان محمد عادل إمام ومطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" الذي يشارك لأول مرة في الدراما التلفزيونية.

وتدور أحداث مسلسل"كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى، ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

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