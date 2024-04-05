شاكيرا تحبس الأنفاس بأحدث إطلالاتها.. وهذا ما إرتدته - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا مجموعة من الصور عبر حسابها في أحدث ظهور لها وظهرت شاكيرا، بإطلالة جذابة مرتدية بيجاما رياضية باللون الابيض، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة وراء كتفيها، واعتمدت على ميك آب ناعم تناسب مع إطلالتها الجميلة.

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وكشفت النجمة العالمية شاكيرا عن ردة فعل إبنيها تجاه فيلم "باربي"، قائلة: "إبني كرها مشاهدة الفيلم بشدة، شعرا أنه يقلل من الرجال، انا والدة ولدين ،واتفهم تمكين المرأة في ثقافة البوب، لكن لا يجب أن يكون التمكين على حساب الرجل! في المجتمع يوجد دور خاص للرجال ودور مختلف للنساء، ونحن نكمل بعضنا البعض".

وكانت أحدثت شاكيرا ضجة واسعة في نيويورك، بعد ظهورها بشكل مفاجئ في ساحة تايمز سكوير بحفل مباشر، حضره حوالى الـ 40 ألف متفرج، لم يتوقعوا حصول هذا الأمر أبداً.