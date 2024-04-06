هل عادت بوسي لزوجها السابق هشام ربيع؟ الأخير يكشف الحقيقة

انتشرت في الساعات الماضية سلسلة أخبار تتحدّث عن عودة الفنانة الشعبية بوسي إلى طليقها مصفف الشعر هشام ربيع، خاصة بعدما أشارت الأنباء عن عقد قرانهما.

لكن هشام ربيع خرج عن صمته وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن ما تمّ تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلاً، نافيًا عودته الى بوسي. ومؤكدًا أن ما يربطهما ليس سوى صداقة واحترام وفكرة عودتهما الى بعضهما وصفها بـ “الأمر المستحيل”.

وكانت الفنانة بوسي قد وجّهت رسالة لزوجها السابق هشام ربيع، خلال استضافتها في حلقة “العرافة” مع الاعلامية بسمة وهبة، خلال موسم رمضان الحالي، حيث كشفت انها لا زالت تحبّه، وأنها لم تقم بزيارته بالسجن أثناء أزمته، لأنها تعاني من “فوبيا” منه. ما دفع بهشام ربيع الى الردّ علها بأنه الآن مع زوجته الأولى ويعيش معها حياة مستقرة مع أولاده.