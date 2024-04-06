شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية ساندي على تشيع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت الفنانة التونسية ساندي علي وشقيقتها إيناس على، جثمان والدتها من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد إلى مثواه الأخير، وانهارت ساندي علي أثناء تشييع الجنازة، وحرص عدد من أصدقائها المقربين على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لها.

في جانب آخر، شاركت ساندى علي في مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وشاركت الفنانة ساندى على مؤخرا من خلال مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.



الفنانة ساندي علي



انهيار ساندي علي



ايناس على من جنازة والدتها



بكاء ساندي علي



جانب من الحضور



جانب من جنازة والدة ساندي علي



جثمان والدة ساندي علي



دومينيك حوراني واصدقاء ساندي على يواسونها



ساندي تتلقى العزاء من صديقاتها



ساندي على واختها ايناس